Inzidenz steigt im Weimarer Land auf Wert 361,5

Weimarer Land. Die Zahl der Corona-Fälle steigt im Weimarer Land weiter deutlich an. Neue Fälle gibt es auch in zwei Apoldaer Kindergärten.

Einen Tag zuvor lag die Inzidenz im Kreis Weimarer Land noch bei 332,3, mit Stand vom 3. November schnellt der Wert auf 361,5 hoch. Binnen sieben Tage gab es 297 Fälle. Zudem erhöht sich die Anzahl der an oder mit Corona Verstorbenen um eine Person auf 88.

So meldet das Gesundheitsamt 48 neue Fälle. Damit sind im Kreisgebiet 444 positiv getestete Personen registriert. In stationärer Behandlung sind derzeit vier Bürger.

In der Kita „Moorentaler Spatzen“ wurde eine Betreuerin positiv getestet. Folge: Zwölf Kinder aus drei Gruppen und eine weitere Betreuerin sind in Quarantäne. Zudem sind in der Kita „Kunterbunt“ zwei Kinder positiv aufs Corona-Virus getestet. Folge dort: 18 Kinder aus zwei Gruppen in Quarantäne.

Insgesamt 722 Kontaktpersonen befinden sich im Kreisgebiet in Quarantäne. 89 Reiserückkehrer sind obendrein in häuslicher Absonderung. Am stärksten betroffen sind Apolda mit 78 und Kranichfeld mit 87 Corona-Fällen. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreisgebiet 4425 Fälle festgestellt. 4425 Personen gelten als genesen.