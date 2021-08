Inzidenz-Werte in Weimar und im Weimarer Land sinken wieder

Weimar. In der Region sind aktuell sechs Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt.

Keine neuen Corona-Fälle mussten Weimar und das Weimarer Land zuletzt registrieren. In der Stadt wurde ein Infizierter als genesen eingestuft. Aktuell sind so in Weimar vier und im Weimarer Land zwei Betroffene bekannt. Zudem sank die Zahl der Quarantänefälle in Weimar auf 28 (-10). Darunter befinden sich 21 Reiserückkehrer.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ging laut RKI mit Stand vom 2. August in Weimar auf 4,6 (Vortag 6,13) und im Weimarer Land auf 1,2 (2,4) zurück.