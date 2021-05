Inzidenzwert im Weimarer Land sinkt weiter

Weimarer Land. Weiter kontinuierlich im Sinken begriffen ist der Inzidenzwert im Weimarer Land. Allerdings wurde auch ein weiterer Todesfall verzeichnet.

15 neue, positive Personen meldet das Gesundheitsamt mit Stand vom 12. Mai, 10 Uhr. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten liegt damit bei 419, 10 weniger als tags zuvor. Innerhalb von sieben Tagen gab es 131 Neuerkrankungen, der Inzidenzwert liegt bei 159,5. Er sinkt also weiter.

Corona-Blog: Ministerin mahnt zu Vorsicht am Himmelfahrtstag – Ilm-Kreis verschickt offiziellen Genesenenausweis

Aktuell sind 29 Personen in stationärer Behandlung, 72 Bürger und damit einer mehr als zuvor gemeldet, starben an oder mit Corona. 932 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, zudem 37 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden im Weimarer Land 3968 Fälle registriert, 3477 Bürger gelten als genesen.