Inzwischen 108 Todesfälle in Weimar und Weimarer Land

Erneut sind sechs Menschen aus der Region im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gestorben. Das teilten die Gesundheitsämter der Stadt und des Landkreises mit. Die Todesfälle betrafen jeweils drei Patienten in Weimar und drei im Weimarer Land. In Weimar waren sie Bewohner des Pflegeheims Kursana-Domizil. Die Zahl der Todesfälle in der Region stieg damit auf 108 (74/34).

In den 24 Stunden seit der Sonntagsmeldung registrierten die Gesundheitsämter 30 neue Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus: neun in der Stadt, 21 im Landkreis. In Weimar wurden die Ansteckungen in der Familie (3), im Arbeitsumfeld (1) und in Pflegeheimen (4) nachvollzogen. In einem Fall waren sie noch nicht ermittelt.

In Stadt und Kreis wurden von Sonntag- bis Montagvormittag 43 (11/32) Patienten als genesen eingestuft. Damit gab es in Weimar noch 203 (-5) aktive Infektionen und im Weimarer Land 319 (-14). In Kliniken wurden 23 (+1) Corona-Patienten aus der Stadt behandelt sowie zwei aus dem Weimarer Land. Als 7-Tage-Inzidenz wies das Gesundheitsamt Weimar einen Wert von 102,72 je 100.000 Einwohner (Vortag 95,05) aus. Im Weimarer Land lag er bei 163,1 (Vortag 155,8).

In Quarantäne befanden sich in Weimar 504 (-22) Personen. Im Weimarer Land waren es 449 (+5) sowie 53 Reiserückkehrer.