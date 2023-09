Irische Klänge in Buttelstedt

„The Irish Dew“, hier bei einem Konzert in Sömmerda, gastieren am Freitag in Buttelstedt.

Buttelstedt. Die „Abendmusik“ am Freitag lockt mit Folk und Balladen.

Die Reihe „Buttelstedter Abendmusik“ erlebt am Freitag, 22. September, eine fröhliche Fortsetzung: Ab 18.30 Uhr gastiert das Trio „The Irish Dew“ in der Stadtkirche St. Nikolaus und Stephanus am Markt. Jörg Schulze, André Schwarze und Ilona Kirst griffen 2013 in Sömmerda zu Gitarre, Banjo und Tin-Whistle, um ihre Versionen von irischen Balladen und Folksongs zu erarbeiten. Sie treten seitdem regelmäßig in der Region und darüber hinaus auf – und versprechen einen unterhaltsamen Abend voller Romantik, Rhythmus und sehnsuchtsvollem Gesang. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. Im benachbarten Pfarrwitwenstift ist zudem ab 17.45 Uhr noch einmal die Ausstellung „Meine Zeitreise“ mit Bildern von Heike Schneider zu bewundern.