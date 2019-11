Isserodaer Züchter überzeugt in Kiliansroda die Preisrichter

Die Qualität der diesjährigen Rassekaninchen-Kreisschau des Kreisverbandes Apolda hält den Standard der vergangenen Jahre: 23 Tieren gaben die Preisrichter am Donnerstag im Kiliansrodaer Gemeindesaal die Note „Vorzüglich“, das sind 97 oder mehr von maximal 100 Punkten. „Bei insgesamt 360 ausgestellten Kaninchen ein ordentlicher Wert“, sagte Andreas Winzer, stellvertretender Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins (KTZV) Mellingen und Mitorganisator der Kreisschau. Am anderen Ende der Qualitäts-Skala standen nur 21 Tiere, die als „Nicht Bewertet“ den Heimweg antreten oder (zum Beispiel wegen kurzfristig aufgetretener Erkrankungen) gar nicht erst auf den Tisch der Preisrichter durften.

Die Ausstellung ist gleichzeitig als 9. Auflage der „Schenkbornschau“ des Mellinger Gastgebervereins ausgeschrieben. Sie ist am Samstag, 29. November, noch einmal von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Ab 14 Uhr bekommen die teilnehmenden Züchter ihre insgesamt 45 Pokale überreicht, außerdem darf jeder eine eigens angefertigte Andenken-Medaille an das 70-jährige Vereinsjubiläum des KTZV Mellingen mitnehmen. Der Eintritt kostet drei Euro, Kinder bis zwölf Jahre dürfen gratis hinein. Nach 15 Uhr holen die Züchter ihre Tiere aus den Käfigen und bringen sie zurück in die heimischen Ställe, bis 19 Uhr soll der Saal hinter der Kiliansrodaer Bergschänke wieder besenrein geräumt sein.

Der etwas ungewöhnliche Ausstellungsrhythmus mit Freitag und Samstag als öffentlichen Terminen hat mit dem inzwischen üblichen Engpass solcher Veranstaltungen zu tun – der Verfügbarkeit der Preisrichter. „Im Prinzip muss man sich schon ein Jahr im voraus um einen Termin kümmern“, so Winzer. „Zu unserem geplanten Wochenende war der sonst zur Bewertung übliche Freitag nicht verfügbar, sondern nur der Donnerstag.“ Hinzu kamen zwei kurzfristige Krankmeldungen, sodass das siebenköpfige Expertenteam mit weiter angereisten Preisrichtern aus der Region Auma komplettiert werden musste.

Erfolgreichster Einzelteilnehmer war der Isserodaer Patrick Sroßynski, der zum Kleintierzuchtverein Oberroßla gehört – aus seiner Sammlung von vier Tieren der Rasse „Kleinsilber hell“ bekamen zwei die Note 97,5. Erfolgreichster Verein war einmal mehr Wickerstedt: Zum dritten Mal in Folge waren ihre drei vorab benannten Top-Sammlungen die mit den höchsten Noten. Der kleine Wanderpokal für diese Wertung bekommt damit einen dauerhaften Platz in der Trophäen-Ecke des Vorsitzenden Frank Kaminsky. „Fällt kaum auf, da stehen schon 250 andere“, schmunzelte er.

Zum Rahmenprogramm in Kiliansroda gehört auch eine Tombola (Lospreis 50 Cent) mit Gewinnen „vom Kugelschreiber bis zur Kaffeemaschine“, so Nadine Wurmstich, die von ihrem Vater Andreas Winzer Vereinsvorsitz und Ausstellungsleitung übernommen hat. Im nächsten Jahr richtet der Niederroßlaer Verein die Kreisschau in Wersdorf aus, die Mellinger Schenkbornschau wandert dann auf das Wochenende des dritten Advent.