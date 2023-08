Istanbul Klezmer Kapelye: Yiddish Summer Weimar trifft auf Montagsmusiken

Istanbul Klezmer Kapelye treten am Montag in Tiefurt auf.

Tiefurt. Musiker aus der Türkei, Frankreich, Finnland, Russland und den USA treten im Kirchhof der Christophoruskirche auf.

Musik aus Istanbul in Tiefurt: Am Montag, 7. August, gastiert die „Istanbul Klezmer Kapelye“ bei den Tiefurter Montagsmusiken. Dies ist bereits das vierte Kooperationskonzert seit 2020 mit dem Yiddish Summer Weimar. Am kommenden Montag wird im Kirchhof der St.-Christophoruskirche Klezmer-Musik aus Istanbul erklingen.

Die Istanbul Klezmer Kapelye ist eine jüngst gegründete Gruppe, bestehend aus jungen Musikern und Musikerinnen.

Sie kommen aus der Türkei, Frankreich, Finnland, Russland und den USA, leben zusammen am Bosporus. In ihrer Musik treffen kräftige Blechbläser auf eine gefühlvolle Violine, heißt es vom Veranstalter der Montagsmusiken. Zusammen mit einem treibenden Fundament aus Akkordeon, Bass und Trommel wollen sie das Publikum mit auf eine Reise nehmen, die von herzlichen Melodien bis hin zu wildem Tanz reicht.

Das traditionelle jiddische Musikrepertoire wird in dieser Interpretation zu einem einzigartigen Istanbuler Klezmer-Sound. Je nach Wetterlage findet das Konzert entweder als Open-Air-Konzert vor der Christophoruskirche statt oder wird ins Innere verlegt.

Für das Konzert gilt: Eintritt gegen eine Spende. Los geht es um 18 Uhr.