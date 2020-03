Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

IT-Experten werben mit sicheren Jobs um junge Leute

Ein IT-Experte muss kein junger Mensch sein, der bei Bechtle in Legefeld eine Ausbildung in Fachinformatik mit dem Schwerpunkt Systemintegration beginnen möchte. Das machten Mittwoch beim Tag der Berufe die Mitarbeiter Robert Stahr, Claudius Schönherr und Maximilian Grolms deutlich. In zwei Gruppen informierten sich Schüler ab der 7. Klasse über die Perspektiven im Unternehmen, das in seinem IT-Segment Marktführer in Thüringen und das Mutternehmen Marktführer in Deutschland ist, sagte Robert Stahr.

Neben dem Interesse an IT gehe in der sich rasant schnell veränderenden Branche aber nichts ohne den unbedingten Willen, ein ganzes Arbeitsleben lang lernen zu wollen, betonte Claudius Schönherr. Dafür betreibt das Unternehmen eine eigene Akademie mit 25 Standorten, darunter im Legefelder Gewerbegebiet. Mitbringen sollten Auszubildende außerdem gute Vorkenntnisse in Mathematik und Informatik, Sorgfalt, Durchhaltevermögen und Freundlichkeit. Sowie den Willen, die Ausbildung zu Ende zu bringen und später professionell zu arbeiten. Dann stehe ihnen als Fachinformatiker eine sichere Berufsperspektive offen, die sich um das Planen, Konfigurieren und Vernetzten moderner IT-Systeme oder Programme dreht. Dabei wird im eigenen Unternehmen ebenso gearbeitet wie bei den 675 Kunden. Dazu gehören zu rund 65 Prozent öffentliche Auftraggeber wie Kommunen und zu 35 Prozent Unternehmen aus dem Mittelstand. Die Fachinformatiker beheben ferner Störungen im System, was sowohl von Legefeld aus als auch vor Ort bei den Kunden erfolgt, zudem schulen sie diese. Nach zwei Jahren, in denen die jungen Leute alle Unternehmensbereiche kennenlernen, beginnen sie im dritten Ausbildungsjahr bereits mit der Spezialisierung etwa in Richtung Netzwerk oder Festplatten. Das sei unbedingt notwendig, so Claudius Schönherr. „Denn in der IT gibt es längst keinen mehr, der alles kann“, sagte er mit Blick auf die ständigen Veränderungen. Nach der Ausbildung warte in der Branche eine zukunftssicherer Job. Allein 2019 habe Bechtle in Legefeld mit seinen rund 80 Mitarbeitern 16 neue Kollegen eingestellt, erläuterte Robert Stahr, weitere werden gesucht. Maximilian Grolms hat nach seiner dreijährigen Lehre von 2016 bis 2019 bei Bechtle jetzt eine Festanstellung.