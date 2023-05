Jagdpächter entdeckt Fallen auf Waldweg – Betrunkener driftet mit quietschenden Reifen durch Weimar

Die Meldungen der Polizei für Weimar und Umgebung.

Eine verdächtige Wahrnehmung machte der zuständige Jagdpächter am Samstagnachmittag auf einem Waldweg am Ettersberg im Bereich der Ettersburger Straße/Blutstraße. Ein Unbekannter hatte laut Polizei zwei Metallstäbe in den Boden des Weges gesteckt.

Die spitzen Enden der Stäbe ragten gen Himmel und stellten somit eine bewusst herbeigeführte Gefahr für Personen und Fahrzeuge dar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Metallstäbe beschlagnahmt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 03643/882-0 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Mehrere Kellereinbrüche

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in vier Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Innenstadt ein. Mit unbekannten Hebel- und Schneidwerkzeugen öffneten sie laut Polizei die Abteile und verursachten dabei Sachschaden von mehr als 600 Euro. Zudem entwendeten sie Werkzeuge im Wert von circa 3000 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich Freitagnacht, bei dem der oder die Täter ein Fahrrad aus einem Abstellraum entwendeten. Zuvor verschafften sie sich mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges gewaltsam Zugang ins Mehrfamilienhaus.

Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Am Freitagabend befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße von Tiefengruben nach Bad Berka. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte der junge Mann von seinem Kraftfahrzeug und rutschte über die Fahrbahn in den Straßengraben. Der 22-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Knöchelfraktur ins Krankenhaus gebracht. An seiner KTM entstand Sachschaden von mehr als 1000 Euro.

Mit 2,4 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr kontrollierten Beamte einen 36-jährigen Radfahrer in der Buttelstedter Straße in Weimar. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Daraufhin wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt, und er wurde zur Blutentnahme gebeten. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Betrunken Verkehrsinsel überfahren

Am Sonntagmorgen stellten Polizeibeamte einen beschädigten Skoda auf der Bundesstraße zwischen Daasdorf und Großobringen fest. Bei diesem befanden sich zwei Mitte 20-jährige Männer, welche einen alkoholisierten Eindruck machten. Bei der Atemalkoholkontrolle stellten die Beamten bei einem der Männer einen Wert von 1,7 Promille fest. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass die Unfallschäden am Fahrzeug zu den Schäden an einem überfahrenen Verkehrszeichen bei einer Verkehrsinsel in der Ortslage Daasdorf passten. Es wurden Spuren gesichert und bei beiden Männern eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Betrunkener driftet mit Sharan durch Weimar

Am Samstagabend gegen 23 Uhr gingen bei der Landeseinsatzzentrale und der Polizeiinspektion Weimar mehrere Mitteilungen über ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise im Stadtgebiet von Weimar ein. Nach Zeugenangaben fuhr ein dunkler VW-Sharan teils driftend, mit quietschenden Reifen und deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Weimarer Innenstadt bzw. Nordvorstadt.

Im Zuge der Fahndung fanden Polizisten deutliche Reifenspuren auf der Straße. Gegen Mitternacht konnten Beamte schließlich den 19-jährigen Fahrer mitsamt Fahrzeug in der Belvederer Allee feststellen und kontrollieren. Eine Atemalkoholmessung bei dem Mann ergab einen Wert von 1,08 Promille. Beide Vorderreifen waren durch die Fahrweise platt. Zudem wies sein Fahrzeug einige Unfallspuren auf. Auch wenn der junge Mann sich keiner Schuld bewusst war, wurde die Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

