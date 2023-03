Jahrestreffen sucht Wege für eine Kirche der Zukunft im Kirchenkreis Apolda-Buttstedt

Weimarer Land/Rastenberg. Was geschieht mit leeren Kirchenräumen? Welchen Beitrag kann die Kirche zur Klimaneutralität leisten? Diese und andere Themen diskutierten die Kirchenältesten des Weimarer Landes bei ihrem Jahrestreffen in Rastenberg.

Unter dem Thema „Kirche träumen“ – Visionen für die Kirche der Zukunft“ trafen sich am Wochenende die Gemeindekirchenratsmitglieder des evangelischen Kirchenkreises Apolda-Buttstädt zu einem Jahrestreffen in der Stiftung Finneck in Rastenberg.

„Der Tag war randvoll mit neuen Informationen und Begegnungen nach der Corona-Pause“, berichtete Nicole Kittelmann, Pressesprecherin von Superintendent Gregor Heidbrink. Im Vorfeld ausgewählte Workshop-Themen waren die Öffentlichkeitsarbeit, der Arbeitsschutz sowie Bau- und Finanzthemen. Beispielsweise wurde über die Möglichkeit gesprochen, wenig genutzte Kirchenräume als „Co-Working-Spaces“ zu nutzen, die Kirchen also für die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Künstlern und Freiberuflern zu öffnen.

Auch das Format „Kirche kunterbunt“, ein als „Messy Church“ seit 2004 in England durchgeführtes, regelmäßiges Event speziell für Familien mit und ohne kirchlichen Hintergrund, wurde genannt.

Präses Hans-Jürgen Bauer brachte in einen Vortrag den Begriff der „Klimaneutralen Kirche“ auf die Tagesordnung. Auch die Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter war ein wichtiges Thema: Michaela Lachert, Referentin für das Ehrenamt beim Gemeindedienst der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM), sprach die wichtigste Motivation für freiwillige Betätigung aus: „Spaß haben!“

Aber auch Zweifel der Ehrenamtler an ihrer persönlichen Eignung thematisierte sie, und wie kirchliche Mitarbeiter helfen könnten: „Sind sie das wirklich nicht, ober haben sie nur das Selbstbild? Was können wir tun, ihnen zu signalisieren, dass sie gebraucht werden, so wie sie sind – bei uns!“, sagte sie.