Jan Faktor gastiert mit neuem Roman in Weimar

Jan Faktor liest am 27. September in Weimar.

Weimar. Im Rahmen der Lesereihe „Europalette23“ liest der Autor am Mittwoch im Gewölbekeller der Weimarer Stadtbücherei.

Einen wahren Schelmenroman hat der deutsch-tschechische Autor Jan Faktor mit „Trottel“ geschaffen. Er liest am kommenden Mittwoch, 27. September, aus dem Roman, der eine Liebeserklärung an den Prenzlauer Berg der siebziger und achtziger Jahre ist und ein Nachruf auf seinen Sohn. Die Lesung im Rahmen der „Europalette23“ beginnt um 19.30 Uhr im Gewölbekeller der Stadtbücherei.

Die Geschichte seines Romans beginnt indes in Prag, nach dem sowjetischen Einmarsch. Der Jungtrottel studiert Informatik, hält aber nicht lange durch. Er macht erste Erfahrungen mit der Liebe, langweilt sich in einem Büro für Lügenstatistiken und fährt schließlich Armeebrötchen aus. Nach einer denkwürdigen Begegnung mit der „Teutonenhorde“, zu der auch seine spätere Frau gehört, „emigriert“ er 1978 nach Ostberlin, taucht ein in die schräge, politische Undergroundszene vom Prenzlauer Berg, gründet eine Familie, wundert sich über die „ideologisch morphinisierte“ DDR, die Wende und entdeckt schließlich seine Leidenschaft für Rammstein. Jan Faktor wurde 1951 in Prag geboren. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings lebte er zwei Jahre in der Hohen Tatra und arbeitete ab 1973 als Programmierer an einem Prager Rechenzentrum.