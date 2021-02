Jan Glowig wechselt ans IAB Weimar

Jan Glowig ist neuer Leiter des Fachbereiches Infrastruktur am IAB – Institut für Angewandte Bauforschung Weimar. Der 47-Jährige kommt aus dem Umweltamt der Stadt und löst am 1. Februar 2021 Gabriele Krüger ab. Sie geht im Laufe des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand.

„Wir freuen uns, mit Jan Glowig einen Tiefbau-Experten auf dem Gebiet der Kanaltechnik und Inspektionssysteme begrüßen zu dürfen“, sagt Institutsdirektor Ulrich Palzer über den gebürtigen Weimarer. Glowig war für die Untere Wasserbehörde beim Umweltamt der Stadt sowie als Meister für den Netz- und Anlagenbetrieb beim Kommunalservice Weimar tätig. Als Leiter des Fachbereiches Infrastruktur ist er einer von 120 Beschäftigten am IAB Weimar. Damit zählt das Bauforschungsinstitut zu den größeren Arbeitgebern im Stadtgebiet.

Der 1973 in Weimar geborene Jan Glowig ist gelernter Ver- und Entsorger. Nach seiner Ausbildung bei der Wasserwirtschaft in Weimar (1991 bis 1995) studierte er Umwelttechnik an der Fachschule für Bautechnik in Apolda . Als geprüfter Abwassermeister setzte er seinen Bildungsweg mit einem Masterstudium in angewandten Umweltwissenschaften an der Universität Koblenz Landau (2017 bis 2020) fort.