Jan Röhnert stellt Buch vor

Jan Volker Röhnert stellt sein neues Buch in Weimar vor.

Weimar. „Vom Gehen im Karst“ erzählt das Buch von Jan Volker Röhnert, das de Professor für neuere Literatur jetzt in Weimar vorstellt.

Jan Volker Röhnert stellt am Donnerstag, 8. Juli, 18 Uhr, im Studienzentrum der Anna Amalia-Bibliothek sein geopoetisches Buch „Vom Gehen im Karst“ vor. Mit Rilke, Handke und Julien Gracq befragt er diese Landschaft seines Herzens, trifft Menschen, die ebenso wie er von ihr fasziniert sind, und entwirft eine Ode an das Gehen in dieser unwegsamsten aller Landschaften.