Jazz-Virtuosen zu Gast im „C.Keller“

Weimar. Das Rick-Hollander-Quartett begeisterte am Montag das Publikum im „C.Keller“ mit zeitlosem Jazz.

Das Rick-Hollander-Quartett spielte am Montagabend im „C.Keller Markt Galerie 21“ in Weimar. Die amerikanisch-deutsche Band ist seit den 1990er-Jahren eine feste Institution in der globalen Jazzszene. Das Quartett, bestehend aus Brian Levy, Paul Brändle, Woodard und Rick Hollander, begeisterte auch bei diesem Konzert das Publikum mit seinem zeitlos modernen Jazz. Die Musiker arbeiteten in der Vergangenheit bereits mit Größen wie James Moody, Brad Mehldau und Roy Hargrove zusammen.