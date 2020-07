Weimar. Mit dem Jazz in seinen verschiedenen Stilrichtungen befasst sich ein weiteres Konzertprojekt von Viola Michaelis und ihrer Band All Hues.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Jazzmusiker und ihre 3 Wünsche“

Zu einem Wort-Musik-Abend nach dem Buch „Die Jazzmusiker und ihre 3 Wünsche“ der 1988 verstorbenen Jazz-Förderin Pannonica de Koenigswarter mit Jazz zwischen Swing und Bebop wird am Samstag, 11. Juli, 20 Uhr, in den Kulturhof des Mon Ami eingeladen. Es musiziert die Band All Hues mit Viola Michaelis (Gesang, Idee, Moderation), Florian Zeller (piano), John Kim (e-bass) und Kai Schmidt (drums). Als Schlechtwettervariante ist der Große Saal vorgesehen. Karten gibt es an der Abendkasse.