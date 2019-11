Claudia Buder bei ihrem Antrittskonzert als Professorin für Akkordeon am Institut für Neue Musik und Jazz an der Weimarer Musikhochschule

Jede Falte zählt

Sie ist die älteste und traditionsreichste an einer deutschen Hochschule: Die Fachrichtung Akkordeon an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ feiert ihr 70-jähriges Jubiläum. Mit einem Festakt, einem Symposium, einem Alumni-Treffen und einem Konzert wird dieses Ereignis am 30. November würdig begangen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Beim einleitenden Festakt spricht Hochschulpräsident Professor Christoph Stölzl, bevor Studierende die Kammermusik Nr. 1 op. 24,1 von Hindemith und als Uraufführung Steffen Schleiermachers „Kammermusik mit Finale 2019“ spielen. Beim Symposium ab 15 Uhr folgt ein Gedankenaustausch zur künstlerischen Bildung einer Gesellschaft. Daran nehmen Altrektor Professor Wolfram Huschke, der Komponist Steffen Schleiermacher, der Akkordeonist und Pädagoge Stephan Bahr sowie die Weimarer Akkordeon-Professorin Claudia Buder teil. Im Anschluss wird zur Kaffeesuite geladen.

Mehr als 50 Alumni treffen sich ab 16.30 Uhr. Claudia Buder und Stephan Bahr blicken mit ihnen zurück und auch in die Zukunft. Willkommen sind Erinnerungen und Dokumente aus der eigenen Studienzeit. Einige Alumni reisen eigens aus Tschechien, Slowenien, Serbien und weiteren Ländern an. Zum Abschluss spielen ab 19.30 Uhr Akkordeon-Studierende unter anderem Werke von Leoš Janáček, Georg Katzer, Michael Obst und Marius Staible.

Seit 1949 absolvierten über 360 Musiker ein Studium in der Fachrichtung, darunter aus Bosnien, China, Finnland, Griechenland, den Niederlanden, Polen, Russland, Serbien, Slowenien, der Slowakei und Ukraine, Tschechien und Vietnam. Das resultiert auch aus dem vielseitigen Fächerkanon: Instrumentalstudium im Hauptfach Akkordeon, Schulmusikstudium mit Schwerpunkt Akkordeon sowie Nachwuchsausbildung am Musikgymnasium Belvedere.

Aus dem Beschluss einer Musikhochschultagung im Juli 1948 in der sowjetischen Besatzungszone, den hohen Bedarf an qualifizierten Lehrkräften für Akkordeon, Gitarre, Blockflöte, Mandoline und Zither zu decken, erwuchs eine Erfolgsgeschichte: 1949 nahm die Abteilung Volksmusik ihre Arbeit auf. Das Akkordeon, bis dahin meist im Volksmusik-Kontext wahrgenommen, betrat vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals die deutsche Hochschulbühne.

Franz Krieg (1890–1980) wurde zum ersten Leiter berufen, Irmgard Slota (1926–2009), später Professorin Irmgard Slota-Krieg, erste Akkordeon-Lehrkraft. Ihre Handschrift prägte namhafte spätere Dozenten: Hans Reichardt (1927–1996), der ab 1950 in Weimar studierte und 1978 bis 1993 als Künstlerischer Oberassistent unterrichtete, und Ivan Koval (geb. 1949). Nach dem Studium in Weimar ab 1972 wurde er Mitte der 1980er-Jahre Künstlerischer Oberassistent und 1993 Professor. Zum Wintersemester 2018/19 folgte Claudia Buder (geb. 1969), seit 1992 fast durchgängig Lehrbeauftragte, dem Ruf als neue Akkordeon-Professorin.

Samstag, 30. November, ab 11 Uhr; Fürstenhaus; Platz der Demokratie