Guten Morgen im Weimarer Land: Jeden Tag drei Minuten

Ulrike Demuth freut sich über länger werdende Tage.

„Wenn die Winterferien vorbei sind, dann ist das Schlimmste geschafft“, pflegte meine Mutter zu sagen, wenn ich als Kind im Winter über schlechtes Wetter und frühes Aufstehen im Dunkeln klagte. Sie bezog sich dabei auf eine Weisheit ihrer eigenen Großmutter: Ab Mitte Februar werden die Tage spürbar länger, die Sonne wärmt und die Frühblüher kündigen an, dass die kalte Jahreszeit bald vorbei ist.

Nun haben wir schon März, und als ich am vergangenen Donnerstagnachmittag im strahlenden Sonnenschein durch den Park spazierte, dachte ich: Ja, das Schlimmste vom Winter ist geschafft. Pustekuchen: Eisregen und nasse Kälte, die in jeden Winkel kriecht, erwartete mich am Freitag. Und wenn ich auf meine Wetter-App schaue, bleibt das diese Woche so.

Trost versprechen da nur die länger werdenden Tage: Pro Tag ist es drei bis vier Minuten länger hell bis zur Sommersonnenwende am 21. Juni, so lernte ich es im Heimatkunde-Unterricht. O ja, das ist mein Stichwort, die Sommersonnenwende: auf diese hellen, warmen, leichten Junitage freue ich mich jetzt schon.