Jeff Aug gastiert am Montag in Weimar

Weimar. Der bekannte Gitarrist der Band Anne Clark macht Halt im Weimarer Mon Ami.

Der Gitarrist Jeff Aug – bekannt als Gitarrist von Anne Clark – macht auf seiner Europa-Tour Halt im Mon Ami. Zum Konzert in Kooperation mit der Thüringer Jazzmeile lädt das Jugend- und Kulturzentrum am Montag, 20 Uhr, ein. Zu Beginn werde es ein Gespräch mit dem Musiker geben, in dem er einen Einblick in seine Tour, andererseits in das am 22. Juli auf der Seebühne geplante Konzert mit Anne Clark geben wird. Der Erbenhof, Veranstalter des Schallkultur-Festivals, sponsere an diesem Abend ein Fass Bier, Brezeln und Weißwürste für alle angemeldeten Gäste.

Eintritt ist frei. Anmeldung: monami@monami-weimar.deoder unter Tel.: 03643/ 847711