Jeweils neun Neuinfektionen in Weimar und im Weimarer Land

Am Samstag hat das Gesundheitsamt der Stadt Weimar neun neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen erfasst. Eine Person gilt als Genesen. In vier Fällen ist der Infektionsweg bisher unbekannt. Zwei Mal ist die Infektion im familiären Umfeld erfolgt, so die Stadtverwaltung. In drei Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen bereits positiv getesteter Personen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog .

Bewohner des Sophienhauses bisher negativ

Alle Kinder der 3. Klasse der Grundschule Johannes Falk wurden negativ getestet und dürfen damit am Montag wieder die Schule besuchen. Im Sophienhaus wurden 80 Bewohnerinnen und Bewohner getestet. Bisher sind alle Ergebnisse negativ, zwei Ergebnisse stehen noch aus. Am Montag werden Bewohnerinnen und Bewohner des St. Elisabeth-Heimes getestet, da dort im Pflegepersonal ein positiver Fall aufgetreten ist (außerhalb der Zuständigkeit des Weimarer Gesundheitsamtes).

Die aktuellen Weimarer Zahlen

Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv Getesteten: 453 (Veränderung zum Vortag: +9)

Zahl der Genesenen: 391 (+1)

Zahl der aktuell Infizierten: 61 (+ 8)

Zahl der stationär in Kliniken Behandelten: 0 (0)

Zahl der Verstorbenen: 1 (0)

Personen in Quarantäne: 406 (+4)

7-Tage-Inzidenz: 69,14/100.000 Einwohner (Vortag: 56,84)

Die aktuellen Zahlen für das Weimarer Land