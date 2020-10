Die Wiener Feinbäckerei Heberer hat die Darstellung der Gewerkschaft zu den Alternativen der vor der Schließung stehenden Produktion in Weimar zurückgewiesen. Das Unternehmen nennt die Aufgabe der Produktion unvermeidlich, geht aber nicht auf die Kritik der Arbeitnehmer am angebotenen Interessenausgleich ein. Das Alternativangebot für die betroffenen Arbeitsplätze sei aber besser als dargestellt.

Das Unternehmen habe etwa 20 Arbeitsplätze in eigenen Filialen angeboten, die im Raum Weimar liegen. Man freue sich aufgrund des dringenden Personalbedarfs dort über jeden der 70 betroffenen Mitarbeiter, die ihr Arbeitsverhältnis fortsetzen. Von der Produktionsschließung betroffene Bäcker könnten, statt hinter verschlossenen Türen, vor den Augen der Kunden sehr regionale Produkte herstellen. Heberer betreibt in Weimar und Erfurt acht Filialen, weitere in Ilmenau und Suhl. Die Muttergesellschaft habe zudem eine Reihe von Stellen an den Standorten Mühlheim und Zeesen angeboten.

Darüber hinaus bemühe sich das Unternehmen darum, dass alle betroffenen Mitarbeiter, die nicht in Eigenfilialen oder an anderen Standorten weiterbeschäftigt werden wollen, Arbeitsplätze bei anderen Unternehmen der Branche zu ermöglichen, teilte Unternehmenssprecher Ralf Beke-Bramkamp mit. Es habe dazu Gespräche mit großen, mittleren und kleineren Unternehmen in der Region gegeben.

Durch Jobbörsen ab November 2020 erhalte jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, interessierte und namhafte Unternehmen kennenzulernen. Darüber seien der Betriebsrat und die Gewerkschaft NGG umfassend informiert worden. Man bedauere die Produktionsschließung, hoffe aber die Folgen so weitgehend abzumildern.