Bachs Familienleben in Weimar ist ein Extra-Kapitel im Buch „Bach für Kinder“ gewidmet. Kerstin Fürst von der Weimar GmbH hat an der Entstehung des Buches mitgewirkt.

Johann Sebastian Bach für Kinder

Ein kleines Bach-Lesebuch für Kinder mit Geschichten aus seiner Kindheit und dem Beginn seiner Musiker-Laufbahn in Thüringen ist jetzt erschienen. Reich farbig illustriert, erzählt es für Kinder ab acht Jahren das Leben des berühmten Komponisten nach. Für Idee, Konzept und Umsetzung waren Kerstin Fürst und Mark Schmidt von der Weimar GmbH beim Projekt „Bach in Thüringen entdecken“ verantwortlich. Unterstützt wurde die Finanzierung vom Thüringer Wirtschaftsministerium.

Johann Sebastian Bachs Musik gilt vielen als himmlisch, sein Leben war es nicht immer. Mit zehn Jahren wurde er zum Vollwaisen. Als junger Kapellmeister war er aufsässig und eigensinnig, als Ehemann und Familienvater liebevoll und lebensfroh. Insgesamt 32 Jahre, also fast die Hälfte seiner Lebenszeit, verbrachte Bach in Thüringen, dem Land, in dem fast alle seine Verwandten lebten.

Die Broschüre „Johann Sebastian Bach für Kinder“ entführt große und kleine Fans des weltberühmten Komponisten auf 24 Seiten an dessen Thüringer Lebensorte und erklärt, wie der junge Bach war: außergewöhnlicher Musiker, herzlicher Familienvater und manchmal auch mürrischer Rebell. Die Hauskatze Charlotte begleitet dabei die jungen Leserinnen und Leser nach Eisenach, Arnstadt, Mühlhausen oder Weimar und gibt spielerische Erklärungen zur barocken Alltagswelt und zu musikwissenschaftlichen Begriffen. Die Texte stammen von Susen Reuter und Kerstin Fürst, die Illustration von Marie Geißler.

Das Büchlein ist zum Preis von 2,50 Euro zuzüglich Versandkosten im Onlineshop der Weimar GmbH bestellbar. Für Kinder ab sechs Jahren, die sich eher für die Weimarer Klassiker interessieren gibt es dort überdies Hörbücher zu Goethe und zu Schiller. Darin liest und kommentiert Peter Härtling Texte der beiden Dichter. Die Hörbücher kosten jeweils 9,95 Euro plus Versandkosten.

https://shop.weimar-gmbh.com/buecher-cds-dvds/