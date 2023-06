Johannes, der Wegbereiter

Ilona Giese wünscht eine Zeit des Innehaltens mitten im Jahr.

Haben Sie schon an die Weihnachtsgeschenke gedacht? In einem halben Jahr ist Weihnachten. Heute ist der Johannistag, und in sechs Monaten feiern wir das Weihnachtsfest. Beide Tage stehen im Zusammenhang.

Ilona Giese, Gemeindepädagogin im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt Foto: Sascha Margon / Archiv

Wer war er, Johannes, der Täufer? Von ihm wird erzählt, dass seine Eltern lange auf ein Kind gewartet haben. Zacharias, sein Vater und Priester, erfuhr von einem Engel, dass er und seine Frau Elisabeth Eltern werden. Als erwachsener Mann zog Johannes sich in die Wüste an den Jordan zurück. Er trug ein Kleid aus Kamelhaaren. Seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Johannes predigte und taufte – und er rüttelte die Zuhörer wach, über ihr Leben nachzudenken und zu schauen, ob die Beziehung zu den Mitmenschen, zu sich und auch zu Gott stimmig ist.

Der 24. Juni ist Tauftermin auch in einigen Gemeinden

Wie ist das mit uns heute? Das halbe Jahr ist gelebt. Nehmen wir uns die Zeit zum Innehalten, zum Nachdenken. Wie sind meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen und zu mir? Lass ich Gott in mein Leben?

Johannes taufte mit Wasser und wies immer wieder auf Jesus hin, der mit der Kraft des Heiligen Geistes, der Kraft Gottes, taufen werde. Auch Jesus ließ sich von Johannes taufen. Der 24. Juni ist auch ein Tauftermin in einigen Gemeinden.

Zurück zu Johannes, dem Täufer. Er fiel auf in seiner Zeit. Er sprach die politischen Verhältnisse deutlich an. Dafür bezahlte er mit seinem Leben. Johannes wies immer wieder auf Jesus hin und verkündete: Ich bin der Wegbereiter. Der, der nach mir kommt, ist wichtiger als ich. So werden jetzt die Tage wieder kürzer, bis hin zum Weihnachtsfest. Jesu wird geboren. Das Licht Gottes kommt in die Welt. Gott schenkt uns seinen Sohn, und wir beschenken uns. Vielleicht doch schon heute an Weihnachten denken?

