Johannes Kleinjung eröffnet den Orgelsommer in Weimar

Der Weimarer Orgelsommer ist eröffnet. Zum Auftakt musizierte Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung am Pfingstsonntag an seiner Stammorgel in der Herderkirche Werke von Bach, César Franck, Jehan Alain und Nino Rota. „Wir werden eine spannende Abwechslung aus jungen Nachwuchskünstlern und erfahrenen Konzertorganisten aus nah und fern erleben“, kündigte Kleinjung für den Orgelsommer an. Die Orgelvespern finden jeweils sonntags ab 18 Uhr in der Weimarer Herderkirche statt.