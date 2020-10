Der Geburtstagsumzug für Johannes Falk startet am 28. Oktober am Graben.

Weimar. Weimarer Falk-Verein ruft dazu am 28. Oktober an dessen Denkmal am Graben

Mit Hygienekonzept samt Abstand und Mund-Nase-Bedeckung kann der Falk-Verein am 28. Oktober seinen Johannes-Umzug durchführen. Er findet im Gedenken an den Geburtstag von Johannes Falk statt. Kinder der Stadt, ihre Eltern oder Großeltern und Falk-Freunde treffen sich am Falk-Denkmal zum Lampionumzug, der über Lutherhof und Markt in die Schillerstraße führt.

Mittwoch, 28. Oktober, 17 Uhr; Graben