Jubiläum für Weimarer Stadtwerke

Weimar. Vor 30 Jahren nahm die Stadt Weimar die Energieversorgung in die eigenen Hände. Daraus entwickelte sich ein Allrounder.

Sie sehen sich als „Werk der Stadt“ – die Stadtwerke Weimar, die am 1. Oktober vor 30 Jahren gegründet worden sind. Seinerzeit hatte die Stadt Weimar beschlossen, die Energieversorgung in die eigenen Hände zu nehmen, erinnerte das Unternehmen gegenüber unserer Zeitung. „Die sichere Versorgung unserer aktuell 52.000 Privat- und Geschäftskunden in und um Weimar bildet auch heute noch eine Basis unserer Geschäftstätigkeit“, sagt Geschäftsführer Jörn Otto. „Aber wir haben uns längst zum Allrounder für kommunale Dienstleistungen entwickelt.“ Das Anforderungsprofil habe sich grundlegend verändert, vor allem mit Blick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die Bandbreite in diesem Bereich umfasse inzwischen die Ladenetzstruktur für E-Mobilität, Fotovoltaikanlagen oder komplexe Lösungen für Heizanlagen.

Jenseits von Strom und Gas hat die GmbH mit dem „StadtWerkeWald“ auf der Marienhöhe mit Thüringen-Forst ein großes Aufforstungsprojekt initiiert: Insgesamt 2000 klimaresiliente Laubbäume sollen künftig auf dem etwa zwei Hektar großen Gelände pro Jahr durchschnittlich zehn Tonnen CO2 kompensieren.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Darüber hinaus seien die Stadtwerke ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. „Bei Investitionen achten wir darauf, möglichst Unternehmen aus der Region zu berücksichtigen“, so der Geschäftsführer. Er verwies ebenso darauf, dass anders als bei überregionalen Mitbewerbern die Steuern und Abgaben in Weimar bleiben. Zudem würden jährlich rund 100 hiesige Vereine und Institutionen unterstützt, so in den Bereichen Kultur, Sport oder Soziales.

Zum Jubiläum stocken die Stadtwerke die Weihnachtsgeschenke für Kinder- und Jugendeinrichtungen auf. Jörn Otto kündigte an, dass sie – statt Karten und Geschenke für Geschäftspartner – nicht ein, sondern drei Häuser mit einem energieeffizienten Elektrogerät bedenken. „Die Energiebranche steht nie still – das macht sie spannend und herausfordernd für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Jörn Otto, seit 2012 Stadtwerke-Geschäftsführer. Aktuell 62 Beschäftigte arbeiten bei den Stadtwerken Weimar, knapp die Hälfte davon sind Frauen.

Zum 30-jährigen Bestehen der Stadtwerke bietet Kurator Sylk Schneider am 3. Oktober um 14 Uhr eine Führung in der Sonderausstellung im Stadtmuseum an. Dabei erinnert er an die Geburtsstunde des Unternehmens.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Weimar.