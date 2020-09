Jubilare am DNT und in der Staatskapelle

Die Ehrung der Jubilarinnen und Jubilare am Beginn einer neuen Spielzeit hat am Deutschen Nationaltheater und in der Staatskapelle Weimar Tradition: In diesem Jahr im Sinne des Infektionsschutzes zwar ohne Händeschütteln oder Umarmung, dafür aber nicht weniger herzlich und begleitet von langem Beifall gratulierte Generalintendant Hasko Weber den besonders langjährig Beschäftigten im Rahmen der der ebenso traditionellen Personalversammlung nach der Sommerpause.