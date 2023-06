Judith Hermann, Andreas Maier und Volker Braun bei Weimarer Literatur-Festival

Weimar. Drei Veranstaltungen an drei Orten bei den „Lesarten“. Darauf dürfen sich Literaturfreunde freuen:

Drei ganz besondere Höhepunkte erwarten die Besucher und Besucherinnen des Literaturfestivals „Lesarten“ in dieser Woche: Am Dienstag, 6. Juni, wird die preisgekrönte Autorin Judith Hermann bereits um 18 Uhr im Bücherkubus der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek erwartet.

Sie liest aus ihrem neuesten Werk „Wir hätten uns alles gesagt“, in dem es um ihr Schreiben und ihr Leben geht, und darum, was beide verbindet, zusammenhält und wo die Grenzen zwischen Erinnerung und Fiktion verlaufen.

Andreas Maier folgt ihr am Donnerstag, 8. Juni, 19.30 Uhr in der Stadtbücherei mit „Die Heimat“. Auch bei diesem Band verwebt er die Ortsbestimmung mit der eigenen Biografie, entsteht aus scheinbar Alltäglichem das Unerhörte, wovon niemand etwas gewusst haben will. „Die Heimat“ ist eine persönliche Annäherung an einen vielfach diskutierten Begriff.

Der Lyriker, Dramatiker, Essayist, Romanautor, große Didaktiker und freundliche Mensch Volker Braun beschließt am Freitag, dem 9. Juni, 19.30 Uhr im Mon Ami, diese „Lesarten“-Woche. Hier präsentiert der Büchner-Preisträger seinen unveröffentlichten autobiografischen Text „Fortwährender Versuch mit Gewalten zu leben“.

