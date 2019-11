Kranichfeld KranichfeldDie Jüdisch-Israelischen Kulturtage machen am Wochenende zum ersten Mal im Kranichfelder Baumbachhaus Station. Am Sonntag gibt dort das Gernsheim-Duo ein Konzert. Unter dem Titel „Eine Melodie singt mein Herz, die ...

Jüdische Musik bei Baumbach

Die Jüdisch-Israelischen Kulturtage machen am Wochenende zum ersten Mal im Kranichfelder Baumbachhaus Station. Am Sonntag gibt dort das Gernsheim-Duo ein Konzert. Unter dem Titel „Eine Melodie singt mein Herz, die du gesungen...“ musizieren die Meininger Sopranistin Anna Gann und die Suhler Pianistin Naoko Christ-Kato Werke vergessener jüdischer Komponisten der Romantik. Das Duo gastierte bereits mehrfach bei den Jüdisch-Israelischen Kulturtagen, die in diesem Jahr zum 27. Mal stattfinden. Kurz vor dem Liederabend in Kranichfeld kehrt das Gernsheim-Duo von einer zweiwöchigen Japan-Tour zurück, mit Konzerten unter anderem in Kobe, Hiroshima und Tokio.

Sonntag, 10.11, 17 Uhr