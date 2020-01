Weimar. Jüngster Orgelprofessor in der Geschichte der Musikhochschule Weimar gibt sein Antrittskonzert an der Franz Liszt-Gedächtnisorgel in der Herz Jesu Kirche.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jüngster Professor in der Geschichte der Musikhochschule

Als ihren jüngsten Professor hatte die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar zum Wintersemester den Organisten Martin Sturm berufen. Er unterrichtet als Professor für Orgel und Orgelimprovisation am Institut für Musikpädagogik und Kirchenmusik in der Nachfolge von Michael Kapsner. Nun spielt der exzellente Organist, weithin bekannte Improvisator und frisch berufene Pädagoge sein offizielles Antrittskonzert am Sonntag, 12. Januar, um 16 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche an der Franz-Liszt-Gedächtnisorgel.

Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Julius Reubke und Arnold Schönberg. „Sowohl Reubkes Orgelsonate als auch Bachs Toccata, Adagio und Fuge sind in Weimar entstanden und repräsentieren den revolutionären Umgang mit dem Instrument Orgel, der von Weimar aus in die Welt ging“, erklärt Martin Sturm. „Gemeinsam ist diesen Werken die große expressive Kraft, der differenzierte Umgang mit allen technischen und klanglichen Komponenten der Orgel und das Bewusstsein, dass die Orgel ein Instrument existenzieller Erfahrungen ist.“ Zwischen den Werken spielt Martin Sturm Improvisationen, zum einen als Hommage an Franz Schubert und Bernd Alois Zimmermann, zum anderen als symphonische Variationen und Tripel-Fuge über ein Thema von Johannes Brahms.

„Der Improvisator bündelt Intuition, Emotion und Wissen zu einmaliger Musik, die es noch nie so gab und nie mehr wiederholt werden kann“, erläutert der Organist. „Improvisieren heißt im Jetzt zu komponieren, aus dem Moment heraus das Verhältnis zwischen Klang, Struktur und Zeit zum Leben zu erwecken.“

Weimar bekommt mit dem jüngsten Orgelprofessor in der Geschichte der Hochschule gleichwohl einen bereits vielfach ausgezeichneten Virtuosen und Pädagogen. Martin Sturm, 1992 im bayerischen Velburg geboren, ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, darunter der 1. Preis und Sonderpreis für die beste Leistung an historischen Orgeln des Interpretationswettbewerbes der Internationalen Orgelwoche Nürnberg 2018, der 1. Preis des Internationalen Improvisationswettbewerbes Schwäbisch Gmünd 2017 sowie der 1. Preis des Improvisationswettbewerbes des International Organ Festivals St. Albans 2013. Er wurde 2018 mit dem „Kulturpreis Bayern“ der Bayernwerk AG unter der Schirmherrschaft des bayerischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet und erhielt 2017 den Förderpreis der Keck-Köppe-Stiftung des Universitätsbundes Würzburg für „außergewöhnliche künstlerische Leistungen“.

Seine internationale Konzerttätigkeit als Interpret und Improvisator führte Martin Sturm zu bedeutenden Festivals, in Kathedralkirchen und Konzerthäuser sowie an berühmte historische Instrumente. Auch als Komponist machte er bereits von sich reden. So erhielt er Kompositionsaufträge durch den Monteverdi-Chor Würzburg und die John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt. Darüber hinaus zeigt er sich verantwortlich für verschiedene Orgelneubauten und Restaurierungen. Von 2013 bis 2017 war Martin Sturm studentischer Assistent für Improvisation und Liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Musik Würzburg und war in gleicher Funktion ab 2018 an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig tätig. red