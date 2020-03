Jürgen Apel im schwierigen Geschäft mit Italien

Nur wenige Unternehmen in Weimar haben so intensive Wirtschaftskontakte nach Italien wie Weimars Ducati-Händler Motorrad Apel. Etwa 80 Prozent des Geschäfts macht Jürgen Apel mit der Nobelmarke aus Borgo Panigale. Bis zum Wochenbeginn bestätigten sich die Befürchtungen des Weimarers nicht. Dann aber wurde die Produktion im Ducati-Stadtteil von Bologna doch bis Mitte der nächsten Woche eingestellt.

Was weiter funktioniert – trotz geschlossener Grenzen – ist der Ersatzteilvertrieb. Montag habe er ein Teil in Italien bestellt, Dienstag sei es in Weimar gewesen. Das ist wichtig für die Kundschaft und für den Werkstatt-Betrieb der insgesamt 12-köpfigen Belegschaft.

Nach der Pressekonferenz der Bundesregierung zu Wochenbeginn war jedoch auch sein Team unsicher, ob es für die Firma weitergeht. Der Werkstattbetrieb ist zwar Handwerk, der Verkauf dagegen nicht. Jürgen Apel bleibt optimistisch: „Wir haben ohnehin bundesweit Kunden. Viele werden von uns beliefert ohne direkten Kontakt.“ So stehe in dieser Woche die Auslieferung an eine Familie vom Bodensee an: „Drei Maschinen gehen hin, drei gebrauchte kommen in Zahlung zurück. Die Einweisung bekommen sie von mir per Videobotschaft.“

Für solche und andere Kunden hat der Weimarer auch vorgebaut. Er orderte bereits vor Wochen 50 Maschinen des italienischen Herstellers, die er sonst erst im April und Mai abgerufen hätte. „Ich wollte einfach sichergehen, dass wir im Frühjahr auch etwas verkaufen können.“

Ein Wagnis war es dennoch. Denn die Motorräder der Marke kosten in dieser Saison zwischen 7700 und 39.900 Euro. Folglich musste Apel für den mutigen Schritt einen Kredit bei seiner Bank aufnehmen und zusätzliche Lagerkapazitäten anmieten. „Beides zu wirklich guten Konditionen“, sagt er. Ein wenig hofft er zudem, dass ihm die Einschränkungen des öffentlichen Lebens nicht schaden: „Motorrad fahre ich schließlich allein, ohne unmittelbaren Kontakt mit anderen Menschen.“ Das könne eine Alternative zu anderen, wegfallenden Sport- und Freizeitmöglichkeiten sein.