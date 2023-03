Jugendlicher Radfahrer wird im Weimarer Land durch Autotür verletzt

Am Ettersberg. Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochabend durch eine Autotür verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochabend in einem Ortsteil der Landegemeinde Am Ettersberg verletzt. Ein 32-jähriger Fahrer hatte seinen Citroen geparkt und die Tür geöffnet, als der Radfahrer am Auto vorbeifahren wollte.

Der junge Mann ist gegen die geöffnete Tür gefahren und wurde dabei verletzt. Zur Abklärung seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

