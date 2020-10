Jugendweihe am Zwiebelmarkt-Wochenende – daran konnte sich niemand der Eltern und Großeltern im großen Saal der Weimarhalle erinnern. Dort fanden am Wochenende für junge Leute aus der Park-, der Pestalozzi und der Regelschule Schöndorf sowie vom Goethegymnasium drei pandemiebedingt verschobene Festveranstaltungen zur Jugendweihe statt.

Oberbürgermeister Peter Kleine war für die Veranstaltungen der Regelschulen als Festredner gewonnen worden. Seine Verantwortung für die Jugend der Stadt beschrieb er mit einem Zitat von Stéphane Hessel:

„Eine Politik für die Jugend muss von dem ausgehen, was die Heranwachsenden sind. Zum einen sind sie das schwächste Glied der Gesellschaft: am wenigsten integriert zwischen dem Behütetsein in der Kindheit und der Aufnahme in die Erwachsenwelt. – Zum anderen sind sie das stärkste Glied in der Gesellschaft: im Besitz der größten Energie für Begehren und Aufbegehren – kraftvoll befreiend oder eben wild destruktiv.“

Gern gebe er die Botschaft von Hessel weiter, so Kleine. Die Erwachsenen sollten es derweil ertragen, wenn die jungen Leute protestieren, weil sie es nicht mehr ertragen, wie mit den Menschen und der Umwelt umgesprungen wird: „Wir hoffen sogar, dass sie es einmal besser machen.“ Er ermunterte die Jugendlichen, sich zu emanzipieren, „zu freien, nachdenklichen Menschen zu werden, die wissen, dass sie am Ende selbst verantwortlich sind für Mitgefühl, Freude und für das Zusammenleben“.