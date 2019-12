Hündin Jule in Tiefengruben an der Mitfahrbank.

Jule sitzt nur an der Mitfahrbank

Mitfahren kommt für die sechsjährige Hündin „Jule“ in Tiefengruben nicht in Frage. Obwohl die Mitfahrbank verdammt verführerisch neben dem Haus ihrer menschlichen Familie steht. Auf ihren vier Beinen ist „Jule“ eh schneller am Ziel als ein Zweibeiner im Fahrzeug. Und wenn sie überhaupt mit jemandem fahren sollte, dann nur im Auto vom Herrchen. – Die Bank wurde im April am Ortsausgang von der Bürgerinitiative Talvolk aufgestellt, um Menschen mit freien Plätzen im Auto dazu anzuregen, andere unkompliziert mitzunehmen.