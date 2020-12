Junge bei Unfall verletzt - Vor Polizei in Gebüsch versteckt und Zugverkehr gestoppt

Vorfahrt missachtet: Junge verletzt

Mit seinem Moped war Dienstagabend ein 15-Jähriger auf einem Feldweg aus Richtung Hohlstedt unterwegs. Beim Überqueren der Isserstedter Straße in Großschwabhausen verließ sich der Junge auf einen vor ihm fahrenden Bekannten und übersah einen aus Richtung Isserstedt kommenden Mercedes. Trotz Notbremsung der Mercedesfahrerin konnte diese einen Zusammenstoß nicht gänzlich verhindern. Durch den Aufprall wurde der Junge am Bein verletzt. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge beider mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für die Simson war.

Schmiererei

Schaden in noch nicht bekannter Höhe verursachten Unbekannte an der Wand eines Kiosks in der Belvederer Allee in Weimar. Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen besprühten der oder die unbekannten Täter die Fassade mit einem 2m x 1,5m großen rotfarbigen Schriftzug.

Vor Polizei in Gebüsch versteckt und Zugverkehr gestoppt

Gleich zweimal wurde die Polizei am Dienstag gebeten, ihre Kollegen der Bundespolizei zu unterstützen. Am Vormittag war ein Mann in der Erfurter Bahn zwischen Kranichfeld und Weimar unterwegs. Bei der Fahrscheinkontrolle konnte er einen solchen nicht vorweisen. Hinzu kam, dass er den Zugbegleiter beleidigte und bedrohte, bevor er den Zug schließlich ohne Angaben zu seinen Personalien verließ. Die Beamten konnten den Mann schließlich zu Fuß zwischen Legefeld und Weimar antreffen.

Den Beamten war der 33-Jährige nicht unbekannt. Bei der routinemäßigen Kontrolle seiner Person stellte sich zudem heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Am Nachmittag wurde er sodann dem Haftrichter vorgeführt.

Am Nachmittag war ein anderer Mann ohne Fahrschein im Zug unterwegs. Darauf angesprochen, verließ er diesen fluchtartig und rannte auf dem Gleiskörper davon. Sofort wurden die Polizisten alarmiert und begaben sich auf die Suche nach ihm. Oberhalb der Florian-Geyer-Straße konnte er in einem Gebüsch angetroffen und der Zugverkehr wieder freigegeben werden. Mit seinem Verhalten handelte sich der 31-jährige Mann aus Sondershausen eine Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen und Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ein.

