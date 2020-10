Junge Erntehelfer in Wohlsborn

Wohlsborn. Erntehelfer sagten sich am Dienstag auf der Wohlsborner Streuobstwiese an. Zehn Achtklässler des Lyonel-Feininger-Gymnasiums aus Buttelstedt leisteten hier ihren sozialen Tag, der jährlich Bestandteil der Projekt- und Wanderwoche vor den Herbstferien ist. Vor ihrem Einsatz erfuhren die Schüler mehr über die Streuobstwiese: etwa, dass das hiesige Obst ein Bio-Zertifikat besitzt und dass Gemeinde und Nabu in den vergangenen Jahren rund 80 Bäume hier pflanzten. Die gepflückten Äpfel werden in der mobilen Mosterei der Grünen Liga zu Saft. jl