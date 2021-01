Junge Forscher in der Weimarhalle

Weimar. Auch der 24. Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ findet in der Weimarhalle in Weimar statt.

Wiederum in der Weimarhalle findet in diesem Jahr der Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ für die Teilnehmer aus Mittelthüringen statt. Ausgetragen wird er am 24. Februar -- allerdings aller Voraussicht nach ohne Publikum.

Auch in diesem Jahr zeigen die Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler wieder eine große Bandbreite an spannenden und innovativen Forschungsprojekten in den sieben „Jugend forscht“-Fachgebieten. Die Sieger der Regionalebene qualifizieren sich für die Landeswettbewerbe, die Anfang März beginnen. Den Abschluss bildet das Bundesfinale vom 27. bis 30. Mai in Heilbronn.

Thüringenweit haben sich 568 Kinder und Jugendliche für „Schüler experimentieren“ und „Jugend forscht“ angemeldet. Sie wollen 263 Projekte präsentieren.