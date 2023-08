Junge Forscher und Mentoren bei Summer Academy in Weimar

Weimar. Sie befassen sich vom 28. bis 30. August mit medienwissenschaftlichen und philologischen Themen. Eine Anmeldung ist noch möglich.

Zwölf junge Forscherinnen und Forscher sowie ihre ihre Mentoren aus den USA, Polen, Österreich und Deutschland kommen vom 28. bis 30. August nach Weimar zur Summer Academy „Media Philology 2023“. Diese findet im Goethe- und Schiller-Archiv statt und beschäftigt sich mit medienwissenschaftlichen und philologischen Themen.

Medienphilologie fragt danach, wie bestimmte mediale Formen und Formate hervorgebracht werden: Was ist ihre spezifische Materialität? An welche Institutionen sind sie gebunden? In welcher Weise verbinden sich Menschen und Techniken? In Weimar begegnen sich die Forschungsgegenstände Postkarte, Brief und soziale Medien mit Schreibmaschine, Kamera und anderen. Die literarischen Schauplätze reichen von Schnabels Insel Felsenburg über Stifters Bayerischen Wald bis ins Galizien von Bruno Schulz, von Kafkas Brücke über Nabokovs Karteikarten bis zu Stefanie Sargnagels Facebook-Profil. Gerahmt werden die Präsentationen durch einen archivbasierten Einstieg von Héctor Canal (Weimar) sowie den „Key Note Lectures“ von Nicola Behrmann (USA) und Lorenz Engell (Weimar).

Anmeldungen bis 21. August an:simona.noreik@uni-weimar.de