Junge Klassik im Coudrayhaus

Micha Fazeli Pour, Schüler der 12. Klasse des Musikgymnasiums Schloss Belvedere in Weimar, gibt am kommenden Sonntag im Bad Berkaer Coudrayhaus ein Konzert. Er ist 18 Jahre alt und spielt bereits seit dem fünften Lebensjahr Klavier. Bei seinem Auftritt in der Kurstadt präsentiert er eigene Kompositionen. Es erklingen Solostücke auf dem Blüthner-Flügel, eine Sonate für Klavier und Geige, weiterhin ein Werk für drei Instrumente – Klavier, Akkordeon und Geige – sowie ein Gitarrensolo.

Sonntag, 10. November, um 15 Uhr im Bad Berkaer Coudrayhaus