Junge Kunst gesucht: Weimarer Stiftung lobt Preis aus

Weimar. Junge Thüringer Kunstschaffende können sich wieder bei der Stiftung Ulla und Eberhard Jung bewerben. Der Preis ist der Ankauf des Werks.

Junge Thüringer Künstlerinnen und Künstler haben wieder die Chance auf den Preis der Stiftung Ulla und Eberhard Jung. Wer das fünfköpfige Kuratorium überzeugt, dessen Werk wird angekauft. Seit 2011 fördern Ulla Jung und ihr verstorbener Mann Eberhard Jung auf dieser Weise junge Kunstschaffende in der Region. Seit 2019 ist der Verband Bildender Künstler Thüringen (VBKTh) Kooperationspartner der Stiftung und übernimmt die Durchführung des Wettbewerbs.

Keine Obergrenze im Alter der Bewerber

Wer in die Auswahl kommen will, muss sich sputen: Am Dienstag, 10. Oktober, endet die Bewerbungsfrist. Gesucht werden junge künstlerische Positionen – ein konkretes Höchstalter wird jedoch nicht genannt. Werk und Biografie der Kunstschaffenden sollen einen Bezug zu Thüringen haben.

Die Bewerbung sollte eine kurze Biografie, generelle Beschreibung des künstlerischen Schaffens mit aussagekräftigen Abbildungen sowie eine Beschreibung des konkreten Werks samt Angabe Titel, Technik, Jahr und Maßen enthalten. Auch Kataloge oder andere Referenzen können genannt werden.

Aus den Bewerbungen werden etwa fünf Vorschläge ausgewählt, die dann dem Kuratorium in einer Räumlichkeit der Klassik Stiftung Weimar (KSW) präsentiert werden. Die KSW hat die unselbstständige Stiftung Ulla und Eberhard Jung treuhänderisch errichtet. Aus der Vorauswahl ermittelt das Kuratorium der Stiftung eine Preisträgerin oder einen Preisträger. Ein Betrag von bis zu 2500 Euro wird für den Ankauf des Gewinnerwerks investiert.

Die Bewerbung wird als PDF unter wettbewerb@vbkth.de entgegengenommen. Weitere Infos unter www.kuenstler-thueringen.de