Weimar. Zwei junge Männer haben versucht in Weimar mit einer Ausrede um einen Verstoß gegen die Corona-Maßnahmen zu kommen. Dumm nur, dass beide den Polizisten erneut über den Weg liefen.

Junge Männer verstoßen in Weimar gegen Corona-Regeln

Zwei junge Männer sind in der vergangenen Nacht in der Weimarer Altstadt im Rahmen der Überwachung der Einhaltung der aktuellen Eindämmungsverordnung kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilte, gaben beide an, auf dem Weg zum Bahnhof zu sein, da sie zur Arbeit müssten. Dumm nur, dass sie einige Zeit später von derselben Streife vor der Wohnung eines der beiden wieder angetroffen wurden.

Die 18- und 19-jährigen Männer aus Weimar wurden daraufhin nach Hause geschickt. Für weitere Maßnahmen sei die zuständige Ordnungsbehörde über den Vorfall informiert worden.

