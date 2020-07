Den mit 400 Euro dotierten 2. Preis des Innerschulischen Wettbewerbs am Musikgymnasium Belvedere erspielte sich die Flötistin Alma Čermak. Außerdem holte sich die Flötistin im Duo mit Gesine Rotzoll (Klarinette) den Kammermusikpreis.

Junge Talente zeigen ihr überragendes Können

Einmal jährlich veranstaltet das Musikgymnasium Schloss Belvedere als Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar in seinem großen Saal einen „Innerschulischen Wettbewerb“. Vor einer hochkarätig besetzten Jury spielten unter speziellen Hygiene-Bedingungen auch dieses Jahr die 16- bis 17-jährigen Schülerinnen und Schüler der Klasse 11sp um Preise. Den mit 500 Euro dotierten 1. Preis gewann der Pianist Viktor Satler aus der Klasse von Christian Wilm Müller. Den mit 400 Euro dotierten 2. Preis erspielte sich die Flötistin Alma Čerma. Der mit 300 Euro dotierte 3. Preis wurde geteilt: 3. Preisträger sind Posaunist Felix Koch (Klasse Christian Sprenger) und Bratschist Eike Coetzee (Klasse Ditte Leser). Eike Coetzee nahm als einziger per Videoübertragung aus dem Ausland am Wettbewerb teil.

Den mit 300 Euro dotierter Kammermusikpreis gewann das Duo Alma Čermak (Querflöte) und Gesine Rotzoll (Klarinette, Klasse Jan Doormann). Den Jury-Sonderpreis erspielte sich Alban Matthiaß (Viola, Klasse Ditte Leser). Alle Preise wurden vom Förderkreis des Musikgymnasiums gestiftet. Die künftige, kostenfreie Teilnahme an Meisterkursen der Hochschule für Musik Franz Liszt wurde zudem Klarinettistin Gesine Rotzoll und Pianistin Maryia Parechyna (Klasse Susanne Bitar) zugesprochen. Außerdem gab es intensive Auswertungsgespräche zwischen Jurymitgliedern und Teilnehmenden.

Der sonst öffentlich vor Publikum durchgeführte Wettbewerb blieb in diesem Jahr eine interne Veranstaltung, zu der nur die Schüler und die direkten Angehörigen der Teilnehmenden mit schriftlicher Anmeldung und schriftlicher Erklärung zur Einhaltung der Hygieneregeln zugelassen wurden. Der Wettbewerb war beim Gesundheitsamt als interne Veranstaltungen gemeldet. Die Raumgröße des Großen Saals ermöglicht eine unter Einhaltung aller Abstandsregeln zugelassene Kapazität von 100 Personen mit getrenntem Ein- und Ausgang.