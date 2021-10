Junge Union Weimar fordert Erneuerung der CDU

Weimar. Mitgliederversammlung spricht sich für mehr Mitbestimmung an der Basis aus. Kreisvorsitzender im Amt bestätigt.

Eine inhaltliche und personelle Erneuerung der CDU wurde bei der Mitgliederversammlung der Jungen Union (JU) Weimar gefordert. Die Auswertung der verloren gegangenen Bundestagswahl im September war ein Thema des Treffens des CDU-Nachwuchses, teilte der wiedergewählte Kreisvorsitzende Lennart Geibert mit. Zu Gast waren neben dem CDU-Kreisvorsitzenden Jörg Geibert und dem Vorsitzenden der CDU-Stadtratsfraktion, Peter Krause, auch die Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann.

Für viele Mitglieder der Weimar JU sei vor allem der Kanzlerkandidat Armin Laschet ein Grund für das schlechte Abschneiden der Union gewesen. „Man kann nicht einen Kanzlerkandidaten von oben durchdrücken, wenn die Basis offensichtlich nicht mit dieser Personalie einverstanden ist. Nach 16 erfolgreichen Jahren mit Angela Merkel an der Spitze der Bundesregierung hätte man die Mitglieder in den Entscheidungsprozess um ihre Nachfolge einbinden müssen“, so Lennart Geibert in einer Presseinformation.

Aus Sicht der Jungen Union Weimar sei es nun wichtig, dass die CDU schnell offene Personalfragen kläre, um eine wirksame Opposition im Bundestag gegen eine Ampelregierung zu sein. „Entscheidend ist, dass wir nach außen hin in Einigkeit und Geschlossenheit auftreten. Dies gilt sowohl auf Bundes- und Landesebene. Querschläge aus den eigenen Reihen nützen am Ende des Tages niemandem etwas und geben auch kein gutes Bild nach außen ab“, betonte der Kreisvorsitzende.

Die Mitglieder wählten Lennart Geibert mit breiter Unterstützung erneut zum Kreisvorsitzenden der Jungen Union Weimar. Als Stellvertreterinnen wurden Tinka Huckauf und Stefanie Wötzel in ihrem Amt bestätigt. David Albrecht, stellvertretender Ortsteilbürgermeister von Weimar West, wurde ebenfalls erneut zum Schatzmeister gewählt.

Ergänzt wird der Vorstand durch Armin Mang, Niklas Tharan, Antonios Voigt und Elias Wöllner als Beisitzer.