Junger Tubist als Solist im Sinfoniekonzert

Eine andere Facette zweier vor allem für ihre Filmmusiken gefeierter Komponisten präsentiert die Staatskapelle Weimar am Sonntag und Montag in der Weimarhalle im 6. Sinfoniekonzert der Saison. Unter der Leitung des 1. Kapellmeisters Stefan Lano erklingt im ersten Teil das brillante Tubakonzert von John Williams, in dem als Solist aus den eigenen Reihen der bereits mehrfach ausgezeichnete junge Tubist Maximilian Wagner-Shibata (27) zu erleben sein wird. Das Werk stellt an seinen Interpreten wahrhaft akrobatische Anforderungen, bringt die Tuba jedoch auch als sensiblen Sänger ins Spiel und lässt sie hier und da sogar jazzig swingen. Zuletzt stand 2009 ein Tubakonzert auf dem Konzertprogramm der Staatskapelle, damals von Ralph Vaughan Williams. Solist war der dänische Tubist Jens Björn-Larsen, in dessen Soloklasse Maximilian Wagner-Shibata seit 2019 an der Hochschule für Musik Hannover studiert. Wir sprachen mit Maximilian Wagner-Shibata über seinen Solopart und die Anforderungen des Tubaspiels.

Was verlangt der Solopart in Williams Konzert dem Solisten ab?

Der Part ist technisch sehr anspruchsvoll, weil ich auch viel in der hohen Lage spiele, und es sehr schnelle Passagen mit großen Tonsprüngen gibt. Es ist ein Stück, in dem man als Tubist auf jeden Fall sein ganzes Können zeigen kann. Teil der Vorbereitung sind für mich dabei auch Haltung und Bewegungsabläufe, die ich mir vorher überlege und dann beim Proben mit einstudiere. Es ist fast wie eine Theateraufführung.

Was erwartet den Hörer mit dem Werk dieses großen Filmkomponisten?

Im ersten Satz klingt es atmosphärisch ein wenig nach „Star Wars“, wie das Funkeln der Sterne, der Start in ein großes Abenteuer. Das Werk ist teilweise aber auch sehr lyrisch, unter anderem in einem eng verwobenen Duett, das ich mit der Flöte habe. Der dritte Satz bringt für mich pure Neugier zum Ausdruck. Es ist ungewöhnlich für die Tuba, so kontrastreich eingesetzt zu sein. Das etwa 18 Minuten lange Stück hat insgesamt einen sehr verspielten Charakter.

Wie sieht es überhaupt mit Literatur für Tuba solo aus?

Die Tuba ist ja ein verhältnismäßig junges Instrument. Ich glaube Vaughan Williams war 1954 einer der ersten, der ein Solowerk für Tuba komponiert hat, gefolgt von Hindemith 1955 mit seiner Sonate für Tuba und Klavier. Seitdem erweitert sich das Repertoire zunehmend. John Williams’ Konzert entstand 1985.

Komponieren Sie selbst?

Das können andere besser. Ich habe bislang lediglich für mich selber Stücke adaptiert, die ursprünglich für andere Instrumente komponiert waren.

Wie sind Sie zur Tuba gekommen?

Ich habe zuvor zehn Jahre lang Trompete gespielt. Doch irgendwann kam ich spieltechnisch an meine persönlichen Grenzen und entschied mich daher, zur Tuba zu wechseln. Damals war ich 16 Jahre alt. Ich habe sofort gemerkt, dass dieses Instrument viel besser zu mir passt, ich mich damit viel natürlicher ausdrücken kann. Ich habe dann an der Hochschule für Musik in Karlsruhe bei Professor Dirk Hirthe Tuba studiert. Seit 2017 bin ich Solotubist der Staatskapelle Weimar. Eine tolle Aufgabe in einem großartigen Orchester, mit dem ich nun auch mein Debüt als Solist im Konzert geben darf.

Die Tuba ist mit ihren zehn Kilo Gewicht ein Instrument, das auch körperlich herausfordert. Wie halten Sie sich fit?

Durch Ausdauersport aber auch mit Krafttraining. Die Atemtechnik muss ebenfalls trainiert werden. Das ist ein Prozess, der mich ständig begleitet.

Sie haben Ihr Instrument bei „Rhapsody in School“ im Goethegymnasium vorgestellt. Wie reagierten die Schüler?

Sehr aufgeschlossen und sehr aufmerksam. Ich habe Schülerinnen und Schülern zweier 10. Klassen mein Instrument und auch das Konzert von Williams vorgestellt. Von den Schülern werden viele auch ins Konzert kommen.

Sonntag und Montag, 2. und 3. Februar, jeweils 19.30 Uhr, Weimarhalle; 18.45 Uhr Einführung