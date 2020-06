Das Junge Theater Stellwerk setzt in er Coronakrise aufs Internet.

Junges Theater eröffnet digitalen Proberaum

Seine Erstaufführung feierte das Projekt „Locker Room” des jungen Theaters Stellwerk Weimar im Internet. Ursprünglich sollte die Stückentwicklung bereits im Mai zur Premiere kommen. Aufgrund der Coronakrise musste das Ensemble jedoch nach nur zwei Probetagen die Arbeit einstellen. Das Projekt stand auf der Kippe. Aber schon bald gab es neue Ideen für mögliche Formate,um dennoch die Auseinandersetzung mit dem Thema „Männlichkeit“ möglich zu machen. Ermöglicht durch das Ad-hoc-Förderprogramm „Inter-Aktion” des Fonds Soziokultur, wurde ein digitaler Proberaum für das junge Theater konzipiert und eingerichtet: der Locker Room. Der Titel des Projekts geht auf ein Zitat von Donald Trump zurück, der in einem Interview sexistische Sprüche als Locker Room Talk, als „Umkleide-Gespräche” bezeichnete. Der Locker Room fragt danach, wie ein zeitgemäßes Männlichkeitsbild aussieht und kreist rund um die Themen Körper, Scham und Transformation. Eine klassische Premiere als Endergebnis wird es dabei nicht geben. Vielmehr soll der Probenprozess in den Fokus gerückt werden. Unter www.derlockerroom.de können sich ab sofort alle an diesem etwas anderen Probenprozess beteiligen, ganz unverbindlich und anonym.