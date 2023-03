Junges Weimarer „ensemble:“ reist nach Valencia und Sueca

Weimar. Studentische Gruppe lernt von Laien bis Profis intensiv die Chorszene in Spanien kennen.

Für Proben, Workshops und Konzerte reist ein Vokalensemble der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar nach Spanien. Das „ensemble:“ (gesprochen: Ensemble Doppelpunkt) nutzt die vorlesungsfreie Zeit, um sich vom 22. bis 27. März im spanischen Bildungs- und Kulturwesen neue Impulse und Inspirationen zu holen – und sein eigenes Können vor Ort zu präsentieren.

Die Konzert- und Fortbildungsreise wird von Chorleitungsprofessorin Kerstin Behnke betreut. Zum Auftakt begegnen die Weimarer Studierenden ihren spanischen Kommilitoninnen und Kommilitonen an der Hochschule für Musik „Joaquín Rodrigo“ in Valencia. Dort wird es am 23. März nach einem gemeinsamen Probentag mit Workshops und Dirigierunterricht am Abend ein erstes Konzert geben, teilte die Weimarer Musikhochschule in einer Presseinformation mit.

Einen Tag später wechselt das „ensemble:“ an das benachbarte Konservatorium in Valencia. „Dort gibt es viele junge, sehr gute Sängerinnen und Sänger, mit denen wir zusammenarbeiten werden“, erklärte Kerstin Behnke.

Das Weimarer Vokalensemble bricht sodann am 25. März in das Dorf Sueca zu einem eigens organisierten Chortreffen mit Chören aus der ländlichen Region auf. Dieses werde ebenfalls von einem gemeinsamen Konzert gekrönt.

Es folgen Proben und ein Auftritt in der Konzertkirche „Iglesia San Nicolas“ in Valencia, die für ihre hervorragende Akustik bekannt ist. Auf dem Programm steht nach Informationen der Weimarer Musikhochschule eine große Bandbreite an Werken von Claudia Monteverdi über Heinrich Schütz bis hin zu Peters Vasks und Arvo Pärt. Zum Abschluss nimmt das „ensemble:“ am 27. März noch an Proben des Opernchors der Oper Valencia teil.

„Wir bekommen so einen umfassenden Einblick in die Chorszene Valencias, vom professionellen Opernchor über die Ausbildungsensembles am Konservatorium und der Musikhochschule bis zu den Laienchören aus der Region“, sagt Chorleitungsprofessorin Kerstin Behnke. „Neben den vielen verschiedenen Eindrücken ist eine solche Reise für das Ensemble eine sehr gute Möglichkeit, weiter zusammenzuwachsen, musikalisch durch die intensiven Proben weiterzukommen und sich durch Konzerte vor fremden Publikum zu professionalisieren.“

Das Vokalensemble der Hochschule legt seinen Schwerpunkt auf die Aufführung Alter Musik, Musik des 20. Jahrhunderts und zeitgenössischer Musik. Auch eigene Kompositionen der Ensemblemitglieder und Improvisationen sind Teil der Programmgestaltung.