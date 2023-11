Das Schillergymnasium am Tag der Astronomie im Oktober dieses Jahres.

Jupiter und Saturn am Weimarer Abendhimmel beobachten

Weimar. Die Sternwarte Weimar lädt zum Beobachten von Sternenbildern des Herbstes ein.

Die Mitarbeitenden des Weimarer Schiller-Gymnasiums haben gemeinsam mit dem Verein Sterngucker sowie der Arbeitsgruppe Astronomie an diesem Mittwoch, 22. November, zu einer nächsten öffentlichen Beobachtungsveranstaltung eingeladen. Dazu sind alle Interessierten aus Weimar und Umgebung willkommen. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Haupteingang des Schiller-Gymnasiums in der Weimarer Thomas-Mann-Straße. Interessierte sind darum gebeten worden, dort pünktlich zu erscheinen, um an der öffentlichen Beobachtung teilnehmen zu können.

Bei geeigneten Wetterbedingungen können nach Informationen der Organisatorinnen und Organisatoren die Planeten Jupiter und Saturn, der Erdmond und die typischen Sternbilder des Herbstes beobachtet werden.