Känguru „Paul“ in Mellingen gesichtet

Das letzte noch vermisste Känguru im Weimarer Land haben Polizisten am Sonntag gegen 21.40 Uhr in Mellingen gesehen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, befand sich Paul in einem Busch sitzend in der Langen Straße.

Die Halterin und weitere Helfer wurden informiert. Das Einfangen gestaltete sich jedoch sehr schwierig. Letztmalig wurde Paul gegen 23 Uhr auf einem Feld vor Taubach gesehen.

