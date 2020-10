Känguru Paul ist wieder da. Der erst ein halbes Jahr alte Bennett-Känguru-Junge wurde am Montag in einem Wäldchen bei Wiegendorf gefangen.

Er war mit vier weiteren Kängurus in der Nacht zum 8. Oktober von Unbekannten aus seinem Gehege gelassen worden. Die älteren Tiere blieben in der Nähe, das Jungtier flüchtete. Es wurde in den knapp drei Wochen in Frankendorf, bei Mellingen, bei Taubach und bei Umpferstedt gesehen. Jetzt gelang es den Haltern und zahlreichen Helfern, Paul mit einem Netz unverletzt einzufangen.

