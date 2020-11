Kalender-Aktion in Bad Berka abgesagt

Lange hatten Pfarrer Ulrich Matthias Spengler und seine Mitstreiter gehofft, aber nunmehr ist es amtlich: Der „Lebendige Adventskalender“ in der evangelischen St.-Marien-Kirchengemeinde Bad Berka entfällt in diesem Jahr ersatzlos. Das Gesundheitsamt des Weimarer Landes schätzte die Gefahr, dass zu den täglichen Terminen Mitglieder aus mehr als zwei Familien aufeinandertreffen, als zu hoch ein. Die Kalender-Aktion, die am 1. Dezember starten sollte, wird 2021 in der Kurstadt und den zum Kirchspiel gehörenden Orten eine Neuauflage erleben.