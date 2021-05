Kamele und Hoffnung in Tannroda

Tannroda. Mit „Inspiration Wüste“ und „Hoffnung“ sind in Tannrodas Kirche zurzeit zwei Ausstellungen zu sehen.

Gleich für zwei Ausstellungen kann die Interessengemeinschaft „Kultur Ort Tannroda“ dieser Tage die Kirche St. Michael im Bad Berkaer Ortsteil öffnen. „Inspiration Wüste“ und „Hoffnung“ sind täglich von 9 bis 18 Uhr bei musikalischer Untermalung im Gotteshaus auf Tannrodas Lindenberg in Nachbarschaft der Burg zu sehen.

Unter dem Titel „Hoffnung“ stellte die Erfurter Malerin Bettina Albrecht ihre zart gemalten Kunstwerke in Aquarelltechnik bis Ende Juli im Kirchenschiff aus. Die Motive der Pädagogin im Ruhestand, die 1946 in Kranichfeld geboren wurde, reichen von Landschaften, über ornamentarische Blumenassoziationen bis hin zu abstrakten Werken.

In „Inspiration Wüste“ hat Tannrodas Pfarrer im Ruhestand, Hans-Christoph Schilling, Motive von einem achttägigen Kamelritt durch die Sinai-Wüste thematisch mit Aphorismen und Bibelworten kombiniert. Das Zusammenspiel oder der Kontrast zwischen Bildern und Gedankensplittern aus vergangenen Zeiten bis in die Gegenwart soll, so Schilling, den Besucher zu Inspirationen anregen. Die Wüste sieht er selbst als Ort der Konzentration und inneren Bewegtheit. Seine Ausstellung befindet sich ebenfalls bis Ende Juli auf der ersten Empore der Kirche. Schilling wirkt auch in der Interessengemeinschaft des Kultur-Ortes mit.